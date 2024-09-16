Детей из РФ запретят усыновлять в страны, где разрешена смена пола

Кабмин поддержал законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва, одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

В документе говорится, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом «указанного замечания» при подготовке к рассмотрению Госдумой во втором чтении. В правкомиссии просят авторов проекта предусмотреть, что запрет на усыновление не будет распространяться на отчима или мачеху, проживающих с ребенком в силу сложившихся обстоятельств и желающих его усыновить, имеющих гражданство или постоянное место жительство в стране, где разрешена смена пола.

Инициаторами проекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова. Как отмечал ранее Володин, новые нормы запретят усыновление или опеку детей из России, в частности, гражданами Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Эстонии.

В июне стало известно, что за последние два года количество российских детей, принятых на усыновление иностранными гражданами, сократилось почти на 90%. По мнению детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в ближайшем будущем усыновления российских детей иностранцами полностью прекратятся из-за текущей международной обстановки и проблем с западными странами.

В настоящее время в России действует запрет на усыновление детей гражданами определенных стран. Например, гражданам США было запрещено усыновлять детей из России с 2012 года из-за так называемого «закона Димы Яковлева». В августе 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о запрете усыновления детей семьями из «недружественных» стран, однако эту инициативу не поддержал президентский совет из-за опасений по поводу ограничения прав украинцев, проживающих в России.

Ранее мигрантов поймали на усыновлении детей из неблагополучных семей ради легализации в РФ.