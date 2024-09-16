В России призвали сажать в тюрьму производителей и продавцов фальсифицированных продуктов

В России нужно ужесточить наказание для производителей и продавцов фальсифицированной еды. С таким предложением выступил депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь, передает «Парламентская газета».

Для этого он предложил дополнить Уголовный кодекс новой статьей 238.2, в которой следует установить наказание за производство фальсифицированных продуктов и детских непродовольственных товаров. В частности, депутат призвал сажать производителей на 5-10 лет со штрафом от 500 тыс. до 3 млн рублей. При этом за сбыт такой продукции он предложил лишать свободы на 3-5 лет и штрафовать на сумму от 500 тыс. до 2 млн рублей. Рябоконь также уточнил, что фальсифицированными товарами он предлагает считать те, качественные характеристики которых не попадают под требования законодательства.

«Я хожу в сетевые магазины и сам ощущаю, что некоторые привычные продукты стали менее качественными. Мои субъективные ощущения подтверждают друзья и родственники, а также данные независимых исследований потребительских НКО и заявления экспертов», — сказал он.

Председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин до этого говорил, что до российских потребителей настоящий мед не доходит, потому что половина того, что есть в продаже, это фальсификат с химическими добавками. Поддельный продукт производят целые цеха, поэтому настоящий мед можно купить только непосредственно с пасеки, предупредил он.

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