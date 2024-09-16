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Песков отметил эффективность работы российских СМИ

Песков назвал недопустимыми нападки на российские СМИ и их руководителей

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил эффективность работы российских СМИ и выразил уверенность в их способности самостоятельно защищать свои позиции.

Песков раскритиковал действия США против российских средств массовой информации, в частности, руководителя RT Маргариты Симоньян. По его словам, обвинения в ее сторону «граничат с безумием». Тем не менее он считает, что Симоньян способна защитить себя и свою организацию от нападок. То же касается и остальной прессы.

«Мы считаем недопустимыми нападки на СМИ, на журналистов, на руководителей СМИ», — заключил.

Он добавил, что такие действия США подтверждают готовность идти на любые меры для подавления альтернативных точек зрения.

4 сентября министерство финансов США ввело санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. Захарова после этого отметила, что действия Соединенных Штатов в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что Москва прорабатывает ответные меры в отношении Вашингтона из-за санкций, введенных против российских средств массовой информации.

Ранее Индия отказалась вводить санкции против RT по просьбе США.

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