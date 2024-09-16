В одном из российских регионов выпал первый снег

В городе Киселевск Кемеровской области выпал снег. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на очевидцев, которые опубликовали кадры природного явления в социальных сетях.

На видео можно заметить, что снег почти полностью покрыл землю. Вместе с ним в городе прошел дождь.

«Поздравляю с первым снегом», — написал пользователь.

В кемеровском Гидрометцентре сообщили, что 16 сентября в области ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Ветер северо-восточный, местами порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха будет находиться в пределах +6...+11°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что предстоящая зима в Москве будет более теплой, чем она должна быть по климатическим нормам. По его словам, превышение температуры будет составлять два-три градуса, при этом «дефицита снега не будет». Синоптик уточнил, что в декабре средняя температура воздуха составит -2°C, в январе — -3°C…-4°C. Однако эксперт добавил, что это средние месячные значения, которые складываются из дневной и ночной температуры каждого дня.

Ранее сообщалось, что в одном из регионов РФ ожидаются мокрый снег и минусовая температура.