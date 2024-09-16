Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одном из российских регионов выпал первый снег

Первый снег выпал в Кемеровской области

В городе Киселевск Кемеровской области выпал снег. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на очевидцев, которые опубликовали кадры природного явления в социальных сетях.

На видео можно заметить, что снег почти полностью покрыл землю. Вместе с ним в городе прошел дождь.

«Поздравляю с первым снегом», — написал пользователь.

В кемеровском Гидрометцентре сообщили, что 16 сентября в области ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Ветер северо-восточный, местами порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха будет находиться в пределах +6...+11°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что предстоящая зима в Москве будет более теплой, чем она должна быть по климатическим нормам. По его словам, превышение температуры будет составлять два-три градуса, при этом «дефицита снега не будет». Синоптик уточнил, что в декабре средняя температура воздуха составит -2°C, в январе — -3°C…-4°C. Однако эксперт добавил, что это средние месячные значения, которые складываются из дневной и ночной температуры каждого дня.

Ранее сообщалось, что в одном из регионов РФ ожидаются мокрый снег и минусовая температура.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами