Очевидец рассказал подробности о нападении на школьников в Челябинске

Преподаватели школы №68 в городе Челябинске, где ученик с молотком напал на одноклассников, в момент происшествия закрыли остальных детей в их кабинетах. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на одного из очевидцев.

Как рассказал подросток, они с друзьями пытались спуститься со второго на первый этаж и посмотреть расписание.

«Но нас закрыли всех в кабинетах, а через час сказали всем домой идти», — отметил он.

Мальчик добавил, что нападение произошло на первом этаже. Ученик с молотком начал избивать товарищей на перемене после первого урока, уточнил школьник.

ЧП в школе №68 в городе Челябинске произошло утром 16 сентября. Следователи установили, что 13-летний подросток принес на занятия молоток и впоследствии напал на сверстников. По данным RT, также у него были пневматический пистолет и нож.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова заявила, что в результате инцидента ранения получили четыре человека. Двоим из них понадобилась операция.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали нападавшего. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил сразу два уголовных дела. Одно из них — по статье о халатности.

Ранее журналисты выяснили, что перед нападением школьник из Челябинска опубликовал пост о нацизме.