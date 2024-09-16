Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидец рассказал подробности о нападении на школьников в Челябинске

74.ru: во время нападения на школу в Челябинске детей закрыли в кабинетах

close
Pixabay

Преподаватели школы №68 в городе Челябинске, где ученик с молотком напал на одноклассников, в момент происшествия закрыли остальных детей в их кабинетах. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на одного из очевидцев.

Как рассказал подросток, они с друзьями пытались спуститься со второго на первый этаж и посмотреть расписание.

«Но нас закрыли всех в кабинетах, а через час сказали всем домой идти», — отметил он.

Мальчик добавил, что нападение произошло на первом этаже. Ученик с молотком начал избивать товарищей на перемене после первого урока, уточнил школьник.

ЧП в школе №68 в городе Челябинске произошло утром 16 сентября. Следователи установили, что 13-летний подросток принес на занятия молоток и впоследствии напал на сверстников. По данным RT, также у него были пневматический пистолет и нож.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова заявила, что в результате инцидента ранения получили четыре человека. Двоим из них понадобилась операция.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали нападавшего. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил сразу два уголовных дела. Одно из них — по статье о халатности.

Ранее журналисты выяснили, что перед нападением школьник из Челябинска опубликовал пост о нацизме.

Все новости на тему:
Нападение в школе Челябинска
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами