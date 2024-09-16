Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве двое неизвестных избили и ограбили мужчину, обвинив его в раскладке наркотиков

В Москве прохожие избили и ограбили мужчину, обвинив его в раскладке наркотиков

В Москве двое прохожих напали на 24-летнего мужчину, избили и ограбили его. Делом занимается прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Двое неизвестных набросились на мужчину в районе улицы Уссурийской. Они обвинили его в распространении запрещенных веществ, после чего ударили его несколько раз и сорвали с него сумку, затем скрылись на такси.

В сумке у потерпевшего было 17 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления задержаны 30-летний приезжий и 25-летний местный житель. Деньгами они успели распорядиться по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия» УК РФ. Расследование дела находится на контроле Преображенской межрайонной прокуратуры.

Ранее в Москве задержали банду бездомных мигрантов, которая награбила на 43 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами