В Москве двое неизвестных избили и ограбили мужчину, обвинив его в раскладке наркотиков

В Москве двое прохожих напали на 24-летнего мужчину, избили и ограбили его. Делом занимается прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Двое неизвестных набросились на мужчину в районе улицы Уссурийской. Они обвинили его в распространении запрещенных веществ, после чего ударили его несколько раз и сорвали с него сумку, затем скрылись на такси.

В сумке у потерпевшего было 17 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления задержаны 30-летний приезжий и 25-летний местный житель. Деньгами они успели распорядиться по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия» УК РФ. Расследование дела находится на контроле Преображенской межрайонной прокуратуры.

Ранее в Москве задержали банду бездомных мигрантов, которая награбила на 43 млн рублей.