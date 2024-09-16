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«Вот так попало»: учительница рассказала, как пыталась остановить напавшего на одноклассников школьника

Учительница из Челябинска рассказала, что пыталась остановить напавшего на одноклассников подростка

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Учительница челябинской школы №68 Нина Шошина рассказала «Газете.Ru», что пыталась остановить ученика, напавшего на одноклассников с молотком. Она отметила, что тоже пострадала.

«Он кинулся, пыталась его остановить, потому что он и на детей начал кидаться с молотком. Поэтому вот так попало, и мне попало, и детям попало», — сказала она.

Утром 16 сентября произошло нападение на учащихся 68-й школы в Челябинске. По версии следствия, 13-летний ученик пронес в школу молоток, с которым напал на одноклассников и учителей. Как пишет Life со ссылкой на SHOT, на входе в учебное заведение стояли рамки-металлодетекторы, но они не сработали на молоток.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, что пострадали четыре человека. По данным СМИ, одна девочка находится в реанимации. Как сообщили в региональном минздраве, двое пострадавших в операционной.

Напавший на одноклассников подросток задержан. СК возбудил два уголовных дела, одно из которых по статье о халатности.

Ранее на видео попал момент госпитализации школьницы после избиения молотком в Челябинске.

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Нападение в школе Челябинска
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