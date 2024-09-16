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На Урале подростки в масках совершили налет на магазин

В Екатеринбурге неизвестные в масках совершили налет и ограбили магазин

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Телеграм-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге банда молодых людей, предположительно подростков, ограбила продуктовый магазин. Видео налета опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в супермаркете сети «Жизньмарт» на улице Шаумяна. На кадрах трое молодых людей с закрытыми банданами лицами и натянутыми на головы капюшонами атакуют магазин. Один из юношей выламывает дверь, затем все трое забегают внутрь, вырывают сейф и скрываются с места преступления. Внутри сейфа, по информации сотрудников торговой точки, было около 30 тысяч рублей.

Нарушителей ищут.

С начала сентября это уже второй налет несовершеннолетних на магазин продуктовой сети. Первый был совершен в начале месяца. Целью стал сейф с 14 тысячами рублей в магазине на проспекте Космонавтов. Тогда нарушители разбили стекло точки с помощью самоката, после чего залезли в помещение и вынесли сейф.

Ранее подросток распылил на женщину перцовый баллончик на детской площадке в Обнинске.

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