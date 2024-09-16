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Школьника, напавшего с молотком на одноклассников в Челябинске, задержали

Росгвардия задержала ученика челябинской школы, напавшего на одноклассников

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Челябинске задержали 13-летнего ученика коррекционной школы №68, напавшего на одноклассников с молотком. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Челябинской области.

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть районного отделения полиции в 09:20 (07:20 мск).

«Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в МВД.

Нападение на учащихся 68-й школы произошло утром 16 сентября. По версии следствия, 13-летний мальчик пронес в школу молоток, с которым впоследствии напал на одноклассников и учителей. Как пишет Life со ссылкой на Shot, на входе в учебное заведение стояли рамки-металлодетекторы, но они не сработали на молоток. По данным RT, помимо молотка, у школьника при себе были нож и пневматический пистолет.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Контроль за ситуацией и расследованием обстоятельств случившегося взял на себя лично губернатор региона Алексей Текслер.

СК возбудил два уголовных дела, одно из которых — по статье «Халатность».

Ранее сообщалось, что подросток, напавший на одноклассников в Челябинске, наблюдался у школьного психолога.

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Нападение в школе Челябинска
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