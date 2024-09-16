Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи объяснили, чем опасно похмелье и как его избежать

Нарколог Казанцев: в состоянии похмелья у людей часто останавливается сердце

close
Depositphotos

Похмельный синдром – это болезненное состояние, наступающее после распития спиртного и выражающееся в тошноте, головной боли, жажде. Это состояние крайне опасно и грозит остановкой сердца – это самая частая причина ухода из жизни людей после запоя, рассказал 360.ru нарколог Алексей Казанцев.

«Больные с алкогольной зависимостью умирают как пороховая бочка, то есть взрываются в любой момент. Основные риски у них — внезапная остановка сердца», — объяснил врач.

Людей с абстинентным синдромом лечат в стационарах, чаще всего туда привозят людей с мерцательной аритмией или фибрилляцией предсердия в результате похмелья. Именно людям с этими симптомами грозит остановка сердца, отметил Казанцев. Если оставить такого человека дома, то последствия могут быть самыми разными, в том числе разрушение поджелудочной и нарушение работы всех органов, а также отек мозга.

Чтобы избежать похмелья и его последствий, лучше вообще отказаться от спиртного. Если такой возможности нет, то нельзя понижать градус – лучше вообще пить один напиток и отказаться от коктейлей, объяснил врач. Он также посоветовал перед употреблением алкогольного напитка хорошо поесть, так как спиртное на голодный желудок неизбежно приведет к сильному и опасному похмельному синдрому.

Ранее врач предупредила об опасности витаминных капельниц от похмелья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами