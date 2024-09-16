Врачи объяснили, чем опасно похмелье и как его избежать

Похмельный синдром – это болезненное состояние, наступающее после распития спиртного и выражающееся в тошноте, головной боли, жажде. Это состояние крайне опасно и грозит остановкой сердца – это самая частая причина ухода из жизни людей после запоя, рассказал 360.ru нарколог Алексей Казанцев.

«Больные с алкогольной зависимостью умирают как пороховая бочка, то есть взрываются в любой момент. Основные риски у них — внезапная остановка сердца», — объяснил врач.

Людей с абстинентным синдромом лечат в стационарах, чаще всего туда привозят людей с мерцательной аритмией или фибрилляцией предсердия в результате похмелья. Именно людям с этими симптомами грозит остановка сердца, отметил Казанцев. Если оставить такого человека дома, то последствия могут быть самыми разными, в том числе разрушение поджелудочной и нарушение работы всех органов, а также отек мозга.

Чтобы избежать похмелья и его последствий, лучше вообще отказаться от спиртного. Если такой возможности нет, то нельзя понижать градус – лучше вообще пить один напиток и отказаться от коктейлей, объяснил врач. Он также посоветовал перед употреблением алкогольного напитка хорошо поесть, так как спиртное на голодный желудок неизбежно приведет к сильному и опасному похмельному синдрому.

Ранее врач предупредила об опасности витаминных капельниц от похмелья.