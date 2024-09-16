Прокуратура начала проверку по факту нападения в челябинской школе

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту нападения на учеников коррекционной школы №68 в Челябинске. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима», — говорится в сообщении.

Нападение на учащихся 68-й школы произошло утром 16 сентября. По версии следствия, 13-летний мальчик пронес в школу молоток, с которым впоследствии напал на одноклассников и учителей. Как пишет Life со ссылкой на Shot, на входе в учебное заведение стояли рамки-металлодетекторы, но они не сработали на молоток. По данным RT, помимо молотка, у школьника при себе были нож и пневматический пистолет.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Контроль за ситуацией и расследованием обстоятельств случившегося взял на себя лично губернатор региона Алексей Текслер.

Ранее сообщалось о происшествии в Петербурге, где женщина избила и ограбила восьмиклассника.