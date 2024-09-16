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У напавшего на одноклассников в Челябинске были молоток, нож и пистолет

RT: у подростка, напавшего на учеников в Челябинске, были молоток, нож и пистолет

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Источник RT сообщил, что подросток, который напал на одноклассников и учителей в челябинской школе, принес на урок химии молоток, нож и пневматический пистолет.

По данным SHOT, на входе в школу стояли рамки-металлодетекторы, но они не сработали на молоток. Тревожную кнопку также не нажимали. Выяснилось, что мальчик положил молоток в рюкзак и спокойно прошел на первый урок, а во время занятия достал его и начал хаотично бить одноклассников.

Семиклассника пыталась остановить учительница, но он ранил ее. При этом во время нападения мальчик и сам получил травмы.

Также в больницу попали трое одноклассников нападавшего: две девочки и один мальчик. Одна девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ее ровесница попала в отделение нейрохирургии.

Ситуацию взял на личный контроль губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что нужно разобраться, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана. Глава региона поручил правоохранительным органам, министерству образования, администрации города и уполномоченному по правам ребенка разобраться в ситуации.

Самого 13-летнего нападавшего задержали на месте. Специалисты выясняют его мотивы.

Ранее в Асбесте подростки жестоко избили 13-летнего школьника.

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Нападение в школе Челябинска
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