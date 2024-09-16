«Шикарная»: москвичам рассказали о погоде на этой неделе

На неделе с 16 сентября москвичей ждет «шикарная погода». Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

До четверга, 19 сентября в столице будет держаться летняя погода. Температура воздуха днем будет достигать +26°C, ночью — +8…+10°C (по области воздух может остыть до +5°C). Это на семь-восемь градусов выше климатической нормы. К концу недели станет немного прохладнее. При этом в эти дни будет солнечно и сухо.

«Все равно температура остается выше нормы, сухая и солнечная. После затянувшегося лета сразу же наступит бабье лето, это еще даже не золотая осень. Дождей в прогнозах пока нет. Разве что после 25 сентября, в последней пятидневке месяца, пройдут хоть какие-то дожди. Но не ранее», — сказала Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что метеорологическое лето в Москве закончится 22 сентября, в общей сложности оно продлится дольше, чем обычно. Он отметил, что по ночам 16 и 17 сентября температура воздуха будет опускаться до +9°C, а днем прогреется до +25°C. Далее температура будет опускаться.

Ранее сообщалось, что погода в Москве побила тепловой рекорд и дошла до африканских показателей.