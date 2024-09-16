В России призвали ужесточить правила приема мигрантов на работу в такси

В крупных городах России следует изменить правила трудоустройства в такси в сторону их ужесточения, особенно для трудовых мигрантов, считает депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник. К водителям такси должны предъявляться строгие требования, в том числе знание языка, наличие стажа и лицензии. Соответствующее обращение он направил главе Минтранса РФ Роману Старовойту, передает RT со ссылкой на копию документа.

Сегодня в крупных городах такси – это очень востребованный сервис, устроиться в который достаточно просто на фоне нехватки водителей. Эта профессия привлекательна для мигрантов, что влечет за собой множество проблем. К примеру, они не знают город, маршруты, язык, нормы этикета, позволяют себе нарушения личных границ и даже преступления, подчеркивается в письме Крупника. Он также напомнил, что в нескольких регионах приняли решение ограничить возможность работы в такси для иностранцев, добавив, что не все города могут себе такое позволить – в том числе, Москва и Петербург.

Для решения проблемы, по мнению депутата, нужно выдвинуть строгие требования к водителям для работы в такси. У них должны быть стаж, лицензия, они должны обладать знаниями о городе и его маршрутах.

«К потенциальному таксисту должны применяться повышенные требования к владению русским языком», — подчеркнул Крупник.

Он призвал проводить проверку знаний водителей, оценивая соответствие их квалификации к работе, и ввести строгий персональный контроль за соблюдением всех правил.

До этого в Госдуме призвали ввести практический экзамен по вождению для мигрантов, которые хотят получить водительские права категории «В» для работы в такси. Предполагается, что мигранты, уже получившие российские права категории «В» и работающие в такси, должны будут сдать практический экзамен до 1 июня 2025 года.

«Яндекс Такси» ранее предупредил о росте цен из-за дефицита водителей.