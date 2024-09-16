Россиянам рассказали, как долго на курортах продлится бархатный сезон

Бархатный сезон в России в 2024 году может продлиться до середины октября. Об этом kp.ru рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что на всей Европейской территории страны, в том числе, на Черном море, в Краснодарском крае и Крыму продолжается летняя погода. По его словам, даже в Подмосковье температура воды достигает +15…+20°C.

«Я думаю, что эта ситуация будет пролонгирована до конца текущего месяца и даже с перекидкой на начало октября. То есть курортный сезон, бархатный сезон, купальный сезон будет продолжаться еще, как максимум, наверное, весь ближайший месяц. И поэтому те, кто не успел отдохнуть, имеют для этого все возможности!» — сказал Тишковец.

10 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что бархатный сезон уже стартовал в Крыму и вскоре наступит на побережье Краснодарского края. Эксперт отметил, что в этом году бархатный сезон на курортах Черного моря начнется позднее обычного, со второй декады сентября, но продлится дольше — до середины октября.

Ранее эксперты составили топ-5 направлений для путешествий по России в бархатный сезон.