«Движение первых» представило нового председателя правления

Герой России, участник проекта «Время героев», преподаватель и глава научно-исследовательского отдела кафедры Военного учебно-научного центра Сухопутных войск в Общевойсковой академии Вооруженных Сил России Артур Орлов стал председателем правления «Движения первых», сообщается в Telegram-канале российского молодежного движения.

В своем первом блиц-интервью Артур Орлов рассказал, что в детстве он мечтал стать поваром, а самое главное правило успеха – всегда оставаться человеком.

Напомним, российское движение детей и молодежи «Движение первых» было создано в июле 2022 года при поддержке президента России Владимира Путина. Главная задача движения – создать равную и доступную среду для развития и самореализации молодежи.