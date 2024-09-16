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«Движение первых» представило нового председателя правления

Артур Орлов стал председателем правления «Движения первых»

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Телеграм-канал «Движение Первых»

Герой России, участник проекта «Время героев», преподаватель и глава научно-исследовательского отдела кафедры Военного учебно-научного центра Сухопутных войск в Общевойсковой академии Вооруженных Сил России Артур Орлов стал председателем правления «Движения первых», сообщается в Telegram-канале российского молодежного движения.

В своем первом блиц-интервью Артур Орлов рассказал, что в детстве он мечтал стать поваром, а самое главное правило успеха – всегда оставаться человеком.

Напомним, российское движение детей и молодежи «Движение первых» было создано в июле 2022 года при поддержке президента России Владимира Путина. Главная задача движения – создать равную и доступную среду для развития и самореализации молодежи.

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