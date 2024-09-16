В Сирии заявили о связи Буданова с «Джебхат ан-Нусрой»

Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) находится на связи с главой организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) Абу Мухаммадом аль-Джулани с целью вербовки террористов в ряды украинской армии. Об этом сообщает сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники.

«Между главой украинской разведки Кириллом Будановым и лидером террористов «Ан-Нусры»... продолжается связь с целью отправки на Украину наемников-террористов с опытом войны в Сирии», — говорится в сообщении.

Источники газеты фиксируют усиление активности вербовки террористов в районах Идлиба и Латакии в последние два месяца, в связи с чем их число в рядах ВСУ вскоре может ощутимо вырасти.

До этого сообщалось о сотрудничестве ГУР с вооруженными группировками в Мали. По данным газеты Le Monde, речь идет о членах коалиции повстанцев-туарегов под названием «Стратегическая основа защиты народа Азавада» (CSP-DPA). Представитель коалиции подтвердил, что они проводят «обмены» с украинскими спецслужбами.

Ранее Буданов назвал КНДР угрозой для Украины.