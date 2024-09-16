СК потребовал продлить арест фигуранту дела Тимура Иванова

Следственный комитет РФ ходатайствует о продлении срока заключения под стражей Александру Фомину, которого считает подельником экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова в деле о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство СК с требованием продлить Фомину меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обращение рассмотрят 17 сентября в 16:00 мск.

В апреле Тимура Иванова задержали на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признал свою вину. Сейчас все активы Иванова, его супруги, бывших жен и пятерых детей арестованы.

Помимо Иванова и Бородина, фигурантом уголовного дела является соучредитель компании-подрядчика Минобороны «Олимпситистрой» Александр Фомин. По предварительным данным, предприниматель разрешал Иванову не платить за ремонт и реконструкцию зданий. Фомин отказался от сделки со следствием, ему также грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Тимур Иванов пообещал суду не скрываться, если его выпустят из СИЗО.