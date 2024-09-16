Восемь человек пострадали после обстрела Белгорода

Восемь жителей Белгорода получили ранения после утреннего обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бригады скорой помощи доставили пострадавших в белгородские больницы.

Губернатор рассказал, что в результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные ликвидировали открытое горение.

В 21 многоквартирном доме повреждено остекление, на территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады, также при обстрелах был поврежден газопровод.

Кроме того, многоквартирный дом поврежден в поселке Дубовое, осколками посечены четыре автомобиля.

Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

До этого губернатор Белгородской области сообщал, что выехал на места обстрелов.

Ранее момент прилета снаряда в автомобиль в Белгороде попал на видео.