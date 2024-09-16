На Камчатке предложили использовать самолеты для перелетов по краю

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что необходимо минимизировать вертолетные перевозки по краю, заменив их самолетами с целью повышения безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что использовать самолеты дешевле, безопаснее, а также они меньше зависят от метеоусловий, чем вертолеты. По мнению губернатора, они должны стать одной из опций для туристов на Камчатке.

По мнению Солодова, также минимизировать передвижение вертолетами можно за счет развития наземных туристических маршрутов.

31 августа вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа, пропал в Камчатском крае. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка, но исчезло с радаров спустя пять минут после вылета.

Поиски продолжались в течение двух дней. 1 сентября сотрудники экстренных служб обнаружили вертолет в лесной местности. По предварительной информации, Ми-8 рухнул из-за ошибки пилотов. В условиях плохой видимости воздушное судно могло врезаться в сопку.

Ранее появились первые кадры с места крушения вертолета на Камчатке.