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Один из обвиняемых по делу «Крокуса» хотел сбежать за границу

Обвиняемый по делу «Крокуса» Юсуфзода хотел сбежать за границу после теракта

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Обвиняемый по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода планировал сбежать за границу из РФ сразу после теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда.

«Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании Юсуфзоде меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в сообщении.

По данным судебной инстанции, фигурант поддерживает радикальные течения ислама. Он намеревался выехать за пределы РФ сразу после совершения террористического акта. До этого мужчина уничтожил средства совершения преступления и другие доказательства.

По версии следствия, гражданин Таджикистана Юсуфзода помог исполнителям теракта оплатить квартиру, в которой они жили накануне совершения преступления.

В середине августа суд продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Через несколько дней меру продлили и Якубджони Юсуфзоде.

Ранее в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске рассказали, когда пройдет панихида спустя полгода после теракта.

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