Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, в понедельник выбросил пепел на высоту 3,5 километра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

По информации сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения Института морской геологии и геоэкологии ДВО РАН, 16 сентября на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс, который распространился на более чем 5 километров в южном направлении.

В то же время на Камчатке вулкан Шивелуч также проявил активность, что привело к объявлению красного авиационного кода. Однако в Северо-Курильске пеплопад не зафиксирован, и запах сероводорода не ощущается. В настоящее время угрозы для населения нет, а международные воздушные маршруты не пересекаются с зоной активности вулкана. Туристические группы также не зарегистрированы в местах, где может выпасть пепел.

Вулкан Эбеко, высота которого составляет 1156 метров, находится в семи километрах к северо-западу от Северо-Курильска на хребте Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) происходят с 20 октября 2016 года, что считается нормальным для этого вулкана. Самый значительный выброс был зафиксирован 31 августа 2018 года, когда столб дыма поднялся на высоту шести километров из нового кратера, образовавшегося в 2017 году.

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