Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростовской области

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Аксае Ростовской области, заявили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что огонь повредил 25 павильонов на площади порядка 2 тыс. квадратных метров.

В заявлении подчеркнули, что на месте работают более 120 специалистов и 38 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.

Чуть ранее спасатели ликвидировали открытое горение в садовом обществе «Задонье» в Ростовской области.

Накануне пожар в городе Аксай Ростовской области, с которым боролись около девяти часов, удалось полностью потушить.

В Ростовской области бушуют более 50 ландшафтных пожаров, сообщил губернатор Голубев. Возгорания тушат в Неклиновском, Азовском, Каменском и Аксайском районах, в последнем огонь перекинулся на жилые постройки. Всего в регионе пострадали 29 строений, с огнем борются более двух тысяч человек. Из-за сильного ветра пожарные не могут применить авиацию. В столице региона пахнет гарью, а небо заволокло дымом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно об увеличении площади пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области.