На Земле вновь начнется магнитная буря

Утром в понедельник, 16 сентября, на Земле вновь начнется сильная магнитная буря, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, начиная с 9:00 мск на планете начнется слабая магнитная буря, а уже с полудня и до 18:00 следует ожидать степень возмущенности магнитного поля Земли на уровне G3 (сильная).

Тишковец добавил, что вечером буря утихнет и станет умеренной, она продлится до 12:00 мск 17 сентября.

Предыдущую магнитную бурю ученые Института прикладной геофизики зарегистрировали 12 сентября.

По их информации, степень возмущенности магнитного поля Земли находилась на уровне G2 «умеренно».

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), изменение геомагнитной обстановки началось в 6:00 мск. В это время скорость солнечного ветра выросла с 350 до примерно 450 км/с. Второй скачок до 530 км/с произошел приблизительно в 12:00 мск.

Ранее врач рассказала, что поможет легче перенести сильную магнитную бурю.