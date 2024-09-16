Москвичи смогут увидеть затмение Луны

Лунное затмение будет хорошо видно в Москве на утреннем небе 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария, передает ТАСС.

Лунное затмение также увидят жители Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

«Затмение можно будет увидеть на рассвете перед заходом Луны», — уточнили в планетарии.

Астрономы предсказали, что спутник Земли появится после 19:00 мск 17 сентября. Луну будет сопровождать яркий Сатурн.

Наилучшие условия для наблюдения затмения в России сложатся в Калининградской области. Для видимости важны открытый горизонт и безоблачное небо.

Накануне ученые напомнили о приближении лунного затмения во время суперлуния. Как уточнили специалисты Университета штата Нью-Йорк, затмение произойдет в ночь на 18 октября. Частичное лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на поверхность естественного спутника нашей планеты.

Ранее российские ученые рассказали о самых необычных астрономических событиях осени 2024 года.