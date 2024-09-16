В Ростовской области в СНТ «Задонье» произошел крупный пожар

Спасатели ликвидировали открытое горение в садовом обществе «Задонье» в Ростовской области. Об этом сообщается в

Telegram-канале МЧС России.

«В «Задонье» пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — уточнили в сообщении.

В СНТ огонь повредил 15 строений, в том числе 4 жилых дома. В ведомстве напомнили, что в регионе сейчас ликвидируют 60 ландшафтных пожаров. В том числе: в Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах. распространению огня способствует сильный и порывистый ветер разносит огонь. По данным спасателей, предварительно, огнем охвачено 6 тыс «квадратов»;

в тушении принимают участие более 50 специалистов и 16 единиц техники.

Накануне пожар в городе Аксай Ростовской области, с которым боролись около девяти часов, удалось полностью потушить. Глава администрации Аксайского района Константин Доморовский сообщил, что для жителей домов, пострадавших от пожара в Аксае, развернут пункт временного размещения на базе гостиницы.

Ранее стало известно об увеличении площади пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области.