У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в ночь на понедельник, 16 сентября, у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

«Эпицентр землетрясения находился в 147 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского», — отметили в сообщении, уточнив, что очаг сейсмособытия залегал на глубине 18 км в акватории Тихого океана.

В главном управлении МЧС России по региону уточнили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось. Угрозу цунами не объявляли.

Год назад, летом 2023 года, у берегов Камчатки также фиксировали землетрясение магнитудой 4,3.

Накануне в Крыму заявили о мониторинге сейсмоактивности после землетрясения в море. Исследования проводятся на геодинамическом полигоне «Симеиз — Кацивели», который образуют радиотелескоп РТ-22 и две лазерные станции, расположенные на южном побережье полуострова.

Ранее геофизики рассказали об оползне в Гренландии, который спровоцировал землетрясения по всей планете.