В Алтайском заповеднике на видео попала медведица, оборудующая свою берлогу к спячке

В Алтайском заповеднике медведица была замечена за приготовлением к зимней спячке. Кадрами поделился Telegram-канал »Друзья снежного барса».

Многодетная мать усердно выкапывает берлогу, а ее малыши с интересом повторяют за ней. Времени для подготовки еще достаточно, ведь бурые медведи обычно впадают в спячку в октябре-ноябре, начиная подготовку с конца лета.

Летом медведи активно накапливают жир, потребляя до 20 000 калорий в день и наращивая до 15 см жировой прослойки — как белого, так и бурого жира, который обеспечивает лучшее теплоизоляционное свойство. Эти запасы помогут им пережить долгий период без пищи.

Спячка медведей не является полноценным оцепенением, как у грызунов, а представляет собой зимний сон, уточняется в сообщении. Хотя активность организма снижается, это не приводит к полной спячке. Такой подход позволяет легче перенести зиму, но подготовка к этому состоянию требует тщательных усилий.

С сокращением светового дня метаболизм медведей замедляется, температура тела понижается, а в берлоге, где они укрываются на зиму, постепенно уменьшается содержание кислорода. Все эти факторы способствуют переходу медведей в сонное состояние.

Ранее бурых медведей в тесных вольерах обнаружили жители Петербурга.