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2024 год может стать самым теплым в истории РФ

Синоптик Вильфанд заявил, что 2024 год может стать самым теплым в истории РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

2024 год может стать самым теплым в истории РФ. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдения. В большой степени вероятности этот год будет самым теплым», — заявил синоптик.

При этом он отметил, что средняя температура в году может стать ниже из-за влияния холодного океанического течения Ла-Нинья.

«Если анализировать среднюю температуру северного полушария, то август 2024 года выходит на второе место. Он второй самый теплый в метеорологической летописи с 1891 года при соединении с северным полушарием», — рассказал Вильфанд.

До этого 13 сентября в Москве стало самым теплым за последние 75 лет.

Синоптик подчеркнул, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 13:00 мск воздух прогрелся до +26,2°C, что на 1,9°C выше, чем 13 сентября 1998 года.

Ранее в ООН заявили об «эпидемии экстремальной жары» в мире.

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