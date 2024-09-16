Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США пройдут слушания по НЛО

DM: в конгрессе США пройдут публичные слушания по НЛО

close
qvist_designs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Конгрессе США в ближайшие недели состоятся публичные слушания по вопросу НЛО, сообщает Daily Mail (DM) со ссылкой на высокопоставленного члена комитета сената Соединенных Штатов.

Издание подчеркивает, что слушания состоятся вслед за заявлениями американских военных осведомителей об НЛО, а также заявлением экс-чиновника Пентагона Луиса Элизондо о том, что он имел дело с «инопланетным имплантом», который извлекли из тела ветерана-военнослужащего.

Сенатор Кирстен Джиллибранд подтвердила изданию, что слушания состоятся в ближайшее время. По ее мнению, важно, чтобы подобная информация была общедоступной.

DM отмечает, что расследование в конгрессе началось на фоне сообщений американцев об НЛО. Один из них несколько дней назад заметили в штате Монтана в 60 милях от ядерной базы ВВС США.

В 2023 году в рамках первых публичных слушаний в конгрессе США, посвященных вопросам существования внеземных цивилизаций и возможного контакта с ними, экс-сотрудник ЦРУ Дэвид Груш заявил, что в зонах, где происходили инциденты с неопознанными летающими объектами, были обнаружены технологии нечеловеческого происхождения.

Ранее Карлсон заявил, что США скрывают правду об НЛО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами