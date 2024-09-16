В конгрессе США пройдут слушания по НЛО

В Конгрессе США в ближайшие недели состоятся публичные слушания по вопросу НЛО, сообщает Daily Mail (DM) со ссылкой на высокопоставленного члена комитета сената Соединенных Штатов.

Издание подчеркивает, что слушания состоятся вслед за заявлениями американских военных осведомителей об НЛО, а также заявлением экс-чиновника Пентагона Луиса Элизондо о том, что он имел дело с «инопланетным имплантом», который извлекли из тела ветерана-военнослужащего.

Сенатор Кирстен Джиллибранд подтвердила изданию, что слушания состоятся в ближайшее время. По ее мнению, важно, чтобы подобная информация была общедоступной.

DM отмечает, что расследование в конгрессе началось на фоне сообщений американцев об НЛО. Один из них несколько дней назад заметили в штате Монтана в 60 милях от ядерной базы ВВС США.

В 2023 году в рамках первых публичных слушаний в конгрессе США, посвященных вопросам существования внеземных цивилизаций и возможного контакта с ними, экс-сотрудник ЦРУ Дэвид Груш заявил, что в зонах, где происходили инциденты с неопознанными летающими объектами, были обнаружены технологии нечеловеческого происхождения.

Ранее Карлсон заявил, что США скрывают правду об НЛО.