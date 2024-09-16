Россиянам объяснили, как правильно использовать кондиционеры для обогрева

Многие кондиционеры могут использоваться не только для охлаждения, но и для обогрева помещений в холодное время года. Однако при включении техники на режим обогрева необходимо соблюдать определенные условия, чтобы избежать поломки кондиционера, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Возможность работы и на охлаждение, и на обогрев обусловлена устройством холодильного контура. Он состоит из нескольких основных частей: компрессора, конденсатора, испарителя и трубок, соединенных между собой и образующих единый замкнутый контур.

«По нему циркулирует хладагент, который может переходить из газообразного состояния в жидкое и обратно. В качестве хладагента используется фреон — фторсодержащее производное насыщенных углеводородов. Компрессор сжимает и нагревает газообразный хладагент. Горячий газ попадает в конденсатор, где он охлаждается и превращается в жидкость, отдавая тепло окружающей среде. Жидкий хладагент подается в испаритель, где он расширяется и превращается обратно в газ, поглощая тепло из воздуха в помещении. Затем хладагент возвращается в компрессор, и цикл начинается снова. Если кондиционер работает на обогрев, то процесс происходит в обратном направлении благодаря специальному клапану, который переключает направление потока хладагента», — объяснил он.

Большинство бытовых кондиционеров могут устойчиво работать при определенных температурах: на охлаждение — не ниже +16 °С, а на обогрев обычно не ниже -15°С.

«Если включать технику на охлаждение при температурах ниже +16°С — это может привести к утечке воды, образованию льда и повреждениям внутреннего блока. А при включении на обогрев при сильных морозах существенно снижается мощность работы, а также может образоваться лед в дренажной системе и конденсаторе, что повышает вероятность выхода оборудования из строя. Для обогрева помещений в сильные морозы можно применять инверторные сплит-системы, но стоимость таких систем достаточно высока», — отметил специалист.

В инструкции к каждому кондиционеру указана информация о возможности его использования для обогрева или охлаждения помещения в холодное время года, а также условия безопасной работы системы.

«Так что самое правильное — следовать данной информации и тогда кондиционер будет исправно работать, поддерживая комфортную температуру в помещении», — резюмировал профессор.

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