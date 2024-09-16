В 2024 году выросло количество россиян, которые недовольны качеством воды

По данным опроса, проведенного компанией WATWELL, являющейся резидентом инновационного центра «Сколково», большинство россиян (76%) осознают важность регулярного потребления воды и знают о возможных последствиях обезвоживания (58%). Многие стараются пить не менее литра жидкости в день, однако качество воды вызывает беспокойство. В 2023 году процент россиян, неудовлетворенных качеством воды, был ниже на 13%. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Исследование показало, что большинство людей не следят за количеством выпиваемой жидкости и пьют воду по мере возникновения жажды (79%), что в свою очередь может привести к серьезным последствиям — от ухудшения физической и умственной работоспособности до хронических заболеваний. Более половины опрошенных (61%) считают, что выпивают от 1 до 2 литров воды ежедневно, 18% — более 2 литров, 14% — от 0,5 до 1 литра, 4% пьют менее пол-литра, а 3% вообще не употребляют воду.

Почти две трети респондентов недовольны качеством водопроводной воды в своем регионе: 26% считают ее опасной, 34% — плохой, 30% — удовлетворительной, и лишь 10% оценивают ее как хорошую. Несмотря на это, около половины участников опроса (48%) регулярно пьют водопроводную воду, но только 5% делают это без фильтрации; остальные (95%) предпочитают предварительно очищать воду.

Больше всего вкусом и качеством воды недовольны жители следующих регионов: Москва (24%), Московская область (27%) и Санкт-Петербург (34%). В свою очередь, россияне, проживающие в республиках Татарстан и Карелия вкусом и качеством воды удовлетворены.

Абсолютное большинство опрошенных (88%) способны различать вкус воды и оценивают его как приятный или неприятный. Около трети респондентов готовы уменьшить потребление воды в пользу других напитков, таких как чай или кофе, если вода им не нравится.

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