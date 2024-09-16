Россиян предупредили об опасных последствиях гипертонии

Гипертоническая болезнь — заболевание сердечно-сосудистой системы, характеризующееся повышением артериального давления. Ее опасность заключается в том, что долгое время болезнь может оставаться незамеченной, постепенно поражая различные органы и системы организма, предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илкин Гасанов.

По словам врача, распространенность артериальной гипертензии (АГ) находится в диапазоне 30-45 % общей популяции, однако с возрастом частота увеличивается, достигая 60-70% в возрастной группе 65 лет и старше. Повышенное артериальное давление (АД) в 2020 году являлось основным фактором развития преждевременной смерти в мире, оно привело почти к 10 млн смертей и более чем к 200 млн случаев инвалидности.

«Артериальная гипертония — это состояние, при котором САД (систолическое давление, называемое в народе «верхнее») составляет 140 мм рт. ст. и более и/или ДАД (диастолическое давление, в народе «нижнее» или «сердечное») 90 мм рт. ст. и более при условии, что значения получены в результате как минимум трех измерений, произведенных в различное время, в спокойной обстановке, в отсутствии приема лекарственных препаратов, влияющих на уровень АД», — рассказал специалист.

В 90% случаев артериальная гипертония является эссенциальной, то есть, когда ее точные причины неизвестны. Но, по словам кардиолога, следует помнить, что в остальных 10% случаев имеется причина, которую необходимо выяснить и по возможности устранить. В таком случае после нивелирования причины уровень АД нормализуется.

«Спектр причин вторичной артериальной гипертонии очень широк. Вот некоторые из них: на фоне приема лекарственных средств, способных повлиять на уровень АД (прием гормональных контрацептивов, глюкокортикостероидов, симпатомиметиков, наркотических веществ, НПВС, и т.д.); заболевания почек; заболевания эндокринной системы (щитовидной железы, надпочечников, гипофиза и т.д.); нейрогенная (заболевания нервной системы). Этим список не ограничивается, существует множество других причин, поэтому займемся относительно полезным, будем развивать тему дальше», — добавил врач.

При этом он отметил, что в многих случаях начало АГ остается незамеченной для пациента. Увеличение АД носит нестойкий характер и повышается редко. Как правило, повышение АД бывает случайной находкой при диспансеризации, в военкомате, при обращении в медицинское учреждение по другому поводу.

Наиболее частая (типичная) жалоба пациента с АГ — головная боль. По словам кардиолога, эта жалоба может оставаться единственной на протяжении многих лет. Однако в то время как пациент не обращает внимания на головную боль, повышенное АД повреждает «органы мишени»: почки, сетчатка глаза, сердце, головной мозг, сосуды. Развивается атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, энцефалопатия, инфаркт миокарда, инсульт.

«К тому времени, когда пациент решает, что пора начать лечить гипертоническую болезнь, нередко (впрочем, надо быть честным, в большинстве случаев) у него при обследовании выявляется букет заболеваний, которые являются следствием несвоевременно начатой терапии артериальной гипертонии. К сожалению, также нередки случаи, когда АГ диагностируется только после развития инфаркта миокарда, инсульта», — резюмировал специалист.

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