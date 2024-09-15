Власти Ростова-на-Дону призвали жителей не выходить на улицу

Мэрия Ростова-на-Дону призвала жителей не выходить на улицу из-за густого дыма. Обращение к гражданам разместила в своем Telegram-канале мэрия города.

Причиной распространения дыма на город назван шквалистый ветер.

«Жителям Ростова рекомендуется: закрыть все окна, при необходимости не выходить на улицу, особенно это касается тех, кто страдает хроническими респираторными заболеваниями», — говорится в заявлении властей.

Также водителей призывают быть осторожными при маневрировании и учитывать возможность падения деревьев из-за мощного ветра.

В Ростовской области одновременно активны лесные пожары в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах. Их площадь составляет 7,4 га. Причиной стихийного бедствия стал обрыв линий электропередачи (ЛЭП) и неосторожное обращение с огнем, усугубленное сильными ветрами. К борьбе с пожарами привлечены свыше двух тысяч человек и около 300 единиц техники.

До этого Ростов-на-Дону заволокло дымом и пеплом из-за возгорания сухого камыша.

Ранее в Ростове-на-Дону после взрывов загорелся крупный склад.