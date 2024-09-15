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Жителей поселка в ЛНР готовят к эвакуации из-за пожара

Жителей поселка Ольховое в ЛНР готовят к эвакуации из-за пожара

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Shutterstock

Глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко заявил, что из поселка Ольховое должны эвакуироваться местные жители из-за природного пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

«Внимание жителям населенного пункта поселок Ольховое. Огонь находится на подступах к границам населенного пункта», — написал он.

Зинченко подчеркнул, что для эвакуации все должны собраться возле местной почты.

«Огонь движется к границам населенных пунктов Валуйское и микрорайону Рыбхоз. Жителям, прилегающих к лесу улиц, приготовиться и быть бдительными», — добавил он.

В ночь на 15 сентября сообщалось о масштабном пожаре в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа ЛНР. В региональном управлении МЧС также объявляли о чрезвычайной пожароопасности, которая сохранится до конца суток 15 сентября и в течение суток 16 сентября.

Ранее стало известно, что природный пожар в ЛНР перекинулся на алюминиевый завод.

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