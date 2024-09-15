Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях лесных пожаров в регионе

В Ростовской области от лесных пожаров пострадало 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, более двух тысяч сотрудников МЧС и почти 300 единиц техники задействованы в тушении огня.

Голубев отметил, что в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах лесные пожары охватили территорию в 7,4 га.

Губернатор сообщил об отсутствии пострадавших. Жители, которые потеряли жилье и имущество, получат помощь, добавил он.

Как сообщил начальник управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов, за сутки в регионе зарегистрировано 60 пожаров.

15 сентября Голубев заявил, что сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвали несколько ландшафтных пожаров в Ростовской области.

В воскресенье днем стало известно, что Ростов-на-Дону заволокло дымом и пеплом из-за возгорания сухого камыша. По словам очевидцев, в центре города чувствуется запах гари.

Ранее жительница Ростова-на-Дону рассказала о панике в городе из-за пожаров.