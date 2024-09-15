Для пострадавших от пожара в Ростовской области развернули ПВР

Для пострадавших от пожара в Аксайском районе Ростовской области открыли пункт временного размещения (ПВР), написал глава местной администрации Константин Доморовский в Telegram-канале.

По словам чиновника, из-за бытовых и ландшафтных пожаров в нескольких поселениях района сложилась сложная пожарная обстановка. Борьбе с огнем мешает сильный ветер. Сейчас большая часть возгораний ликвидирована.

Доморовский в частности рассказал о сложной ситуации в городе Аксай, где при пожаре у бывшего консервного завода огонь перекинулся на жилые дома. Кроме того, в Ольгинском поселении пламя добралось до садовых товариществ «Задонье» и «Донское», в настоящее время возгорание там локализовано.

«Для жителей домов, пострадавших от пожара в Аксае, развернут пункт временного размещения на базе гостиницы «Саквояж», — заявил глава района.

В региональном управлении МЧС сообщили, что тушат в области 60 ландшафтных пожаров (когда горение стихийно возникает и распространяется в природе). Самая сложная пожарная обстановка в Аксайском районе, где в садовом товариществе «Задонье» из-за ветра пожар с травы перекинулся на 15 частных домов, огнем охвачено около 6 тыс. кв. м. В тушении участвуют более 50 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее жительница Ростова-на-Дону рассказала о панике в городе из-за пожаров.