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На складе стройматериалов в Ростовской области потушили открытый огонь

МЧС : в Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов

В Аксае Ростовской области ликвидировано открытое горение на месте пожара. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

О возгорании на складе со стройматериалами на 1,1 тыс. кв. м ведомство сообщило в 15:03. Из-за сильного ветра огонь распространился на частные домовладения. МЧС привлекло к тушению около 100 специалистов и 38 единиц техники.

Через два часа пожар удалось локализовать на 1,5 тыс. кв. м. Огонь повредил шесть жилых строений. С открытым горением пожарные справились еще через 2,5 часа.

В воскресенье, 15 сентября, бороться с огнем экстренным службам пришлось не только на складе в городе, но и в Аксайском районе. Там загорелись трава и камыш на 1 тыс. кв.м.

В ведомстве рассказали, что сейчас в области тушат 60 ландшафтных пожаров (когда горение стихийно возникает и распространяется в природе). В Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах сильный и порывистый ветер разносит огонь. В частности в садовом товариществе «Задонье» из-за ветра пожар с травы перекинулся на 15 частных домов, там огнем охвачено 6 тыс. кв. м.

Ранее жительница Ростова-на-Дону рассказала о панике в городе из-за пожаров.

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