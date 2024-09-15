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Под Нижним Новгородом загорелся мусорный полигон

МЧС: под Нижним Новгородом загорелся полигон твердых бытовых отходов

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Dizzy_Studio/Shutterstock

В Нижегородской области загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Площадь пожара по предварительным данным составила около восьми тысяч квадратных метров.

«В 17:00 мск поступило сообщение о горении мусора на полигоне твердых бытовых отходов», — говорится в сообщении.

В середине июля в Трусово Астраханской области также произошел пожар на свалке мусора и полигоне ТБО. Он перекинулся на находящиеся рядом строения. По данным МЧС, кроме свалки ТБО и мусора на площади 3 000 кв. метров, произошло возгорание сухой растительности, четырех неэксплуатируемых строений и одного административного здания. В ГУ МЧС России по Астраханской области позднее заявляли, что возгорание мусора в поселке Трусово локализовано, пострадавших нет.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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