Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина понесла миллионные убытки из-за загрязнения реки Десны

Украина понесла убытки в $10 млн после загрязнения реки Десны

close
Pexels

Экология Украины понесла убытки в размере $10 миллионов после загрязнения реки Десны. Подробности сообщил заместитель Государственного агентства водных ресурсов страны Игорь Гопчак в эфире телеканала «Рада».

«На сегодняшний момент загрязнение дошло до 336 километра от впадения реки Десна и уже попало в Киевскую область, но основная концентрация остается в Черниговской области», — сказал он.

Гопчак добавил, что, исходя из последних подсчетов, убытки от загрязнения реки составили 415 миллионов гривен (около $10 млн).

В свою очередь, заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк заявил, что киевские власти будут вынуждены использовать альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десны.

По словам Костюка, альтернативы водозабору сегодня нет. Он отметил, что потеря такого источника водоснабжения приведет к серьезным последствиям и разбалансировке всей системы. Ситуация с загрязнением реки Десны лишь усугубляется, отметил он.

Ранее в ЛНР обвинили Украину в намеренном загрязнении рек Харьковской области нефтепродуктами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами