Украина понесла миллионные убытки из-за загрязнения реки Десны

Экология Украины понесла убытки в размере $10 миллионов после загрязнения реки Десны. Подробности сообщил заместитель Государственного агентства водных ресурсов страны Игорь Гопчак в эфире телеканала «Рада».

«На сегодняшний момент загрязнение дошло до 336 километра от впадения реки Десна и уже попало в Киевскую область, но основная концентрация остается в Черниговской области», — сказал он.

Гопчак добавил, что, исходя из последних подсчетов, убытки от загрязнения реки составили 415 миллионов гривен (около $10 млн).

В свою очередь, заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк заявил, что киевские власти будут вынуждены использовать альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десны.

По словам Костюка, альтернативы водозабору сегодня нет. Он отметил, что потеря такого источника водоснабжения приведет к серьезным последствиям и разбалансировке всей системы. Ситуация с загрязнением реки Десны лишь усугубляется, отметил он.

Ранее в ЛНР обвинили Украину в намеренном загрязнении рек Харьковской области нефтепродуктами.