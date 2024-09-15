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Власти угрожают принудительно закрыть Эстонскую православную церковь

«Известия»: власти Эстонии угрожают принудительно закрыть ЭПЦ

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Ints Kalnins/Reuters

В Эстонии власти угрожают принудительным закрытием Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), если она откажется разорвать связи с Москвой и «добровольно» раствориться в местной православной церкви, меньшей и подчиняющейся Константинопольскому патриархату. Об этом пишут «Известия».

По мнению правительства страны, ЭПЦ МП должна войти в состав Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ). Ее паства насчитывает 7 тыс. верующих (у ЭПЦ МП — 100 тыс.), и она всегда противостояла Московскому патриархату. Возглавляющий ЭАПЦ митрополит Стефан опубликовал программную статью, в которой обосновал, почему ЭПЦ МП должна влиться в меньшую церковную структуру, однако ряд экспертов, которых опросили «Известия», обнаружили в документе передергивания и ложь.

«Если ситуация не изменится и церковь не придет к независимости, государству для обеспечения безопасности придется пойти на крайние меры, которыми может стать принудительное закрытие церкви (ЭПЦ МП. — «Газета. Ru»). Однако это не значит, что православие в Эстонии будет запрещено», — сообщил высокопоставленный сотрудник МВД Райво Кюйт.

Спикер эстонского парламента Лаури Хуссар назвал ошибкой само существование в стране двух православных церквей, канонически подчиненных Константинополю и Москве.

Также сообщалось, что Эстонская православная церковь планирует «отделаться малой кровью» — она хочет объявить себя независимой, но по факту оставаться в каноническом поле Московского патриархата.

Ранее в Эстонии лишили РПЦ права на льготную парковку.

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