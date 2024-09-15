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Спасатели приступили к тушению лесного пожара в Крыму

Спасатели задействовали вертолет МЧС для тушения пожара в Крыму

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Илья Наймушин/РИА Новости

В селе Кольчугино Симферопольского района в Крыму вспыхнула сухая трава, к тушению приступил вертолет МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В селе Кольчугино горит сухая растительность, предварительно, на 15 гектарах. На месте работают порядка 100 пожарных и 28 единиц техники. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Кадры пожара опубликовали местные жители. Дым видно не только с Николаевской трассы, но и с николаевских пляжей. Отмечается, что тушение пожара затрудняет сильный ветер.

Прошлый крупный лесной пожар в Крыму потушили спустя четыре дня с момента возгорания.

Пожар в районе Тепе-Оба начался вечером 25 августа. К ликвидации возгорания привлекли более 280 спасателей и 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды. Местных жителей пришлось эвакуировать.

Ранее в Крыму авиация МЧС сбила пожар у подножия горы Агармыш.

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