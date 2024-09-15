Ростов-на-Дону заволокло дымом и пеплом из-за возгорания сухого камыша. Об этом сообщил Telegram-канал «Ростов №1».

По словам очевидцев, в центре Ростова чувствуется запах гари.

Днем 15 сентября в пресс-службе МЧС России сообщали, что в Аксае Ростовской области загорелся склад со стройматериалами. По информации ведомства, к ликвидации пожара привлечены около 100 специалистов и 38 единиц техники. Обстоятельства произошедшего выясняются, данных о пострадавших нет.

Незадолго до этого новостной портал E1 сообщал о пожаре на птицефабрике, расположенной на улице Чистая в Екатеринбурге. В МЧС рассказали, что возгорание началось в пристройке к ангару. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Накануне в Волгограде сотрудники МЧС спасли из пожара 14 человек. Во время инцидента пострадали мужчина, женщина и двухлетний мальчик. Всех доставили в больницу. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Ранее природный пожар в Луганской народной республике перекинулся на алюминиевый завод.