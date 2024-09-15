США и «коллективный Запад» еще с середины прошлого века стремились максимально укреплять и продвигать свой имидж как стран, которые являются настоящими оплотами свободы, демократии, плюрализма мнений, взглядов и «всего самого хорошего против всего самого плохого». Об этом в Международный день демократии рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин.

По его словам, под эгидой борьбы за свободу и демократию начинались войны на Ближнем Востоке, якобы для предоставления гражданам этих стран права выбора. Он назвал риторическим вопрос об итогах дарования свободы Ливии, когда после поддержанного Западом свержения Муаммара Каддафи, страну уже 13 лет «лихорадит» от двоевластия, терроризма и колоссальных экономических проблем.

«В этом плане интересен другой тренд последних десятилетий, когда западная информационная машина и общественное устройство западных государств начали противоречить базовым принципам демократии, которые основываются на преимуществе выбора большинства. Последние расовые тенденции, когда представители европеоидной расы в Штатах должны испытывать стыд и просить на коленях прощения за то, что более 150 лет афроамериканцы сталкивались с рабством и расовой сегрегацией, напоминают диктатуру меньшинства», — сказал он.

Также Малинин считает сомнительной «демократичность», которая наблюдается в западном подходе к работе с медиа.

«Если те или иные материалы в социальных сетях и на видеоплатформах противоречат американским интересам, они с легкой руки удаляются и блокируются. В ходе выборов президента США в 2020 году Трампа буквально «отменили» в крупнейших социальных сетях, которые тогда открыто выступали на стороне демократов», — объяснил он.

При этом эксперт отметил, что последние дебаты кандидатов на пост президента США прошли при модерации журналистов. По его мнению, они выступили натуральными цензорами и позволяли себе открыто говорить о лживости тех или иных высказываний Трампа.

«Поэтому каждый раз, когда Россию или другую незападную страну будут учить, как отстаивать свободу, стоит обратить внимание на то, кто учит этой свободе», — заключил Малинин.