Назначение Гурова главой Росмолодежи назвали обоснованным и логичным

Назначение руководителя «Движения первых» Григория Гурова новым главой Росмолодежи — обоснованное и логичное решение. Об этом в своем Telegram-канале рассказал телеведущий Владимир Соловьев.

По его словам, во многом нынешний успех движения связан с его именем.

«Он сумел создать эффективную организацию, которая интересна новому поколению. Теперь этот опыт можно и нужно масштабировать на всю линейку государственных проектов в молодежной сфере», — отметил Соловьев.

При этом телеведущий назвал знаковым назначение председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» участника СВО и программы «Время Героев» Артура Орлова.

«Важно, что управленческие кадры обновляются с опорой на патриотов, происходит формирование подлинной элиты. Нужно развивать и расширять меры поддержки наших воинов, в первую очередь, программу «Время героев», которая уже доказала свою эффективность — это залог правильных изменений в обществе и важный сигнал парням на фронте, что именно они являются лидерами и опорой страны», — написал он.

Глава комитета Госдумы по просвещению, депутат Ольга Казакова подчеркнула, что Гуров прошел все этапы — от работы в первичных молодежных организациях до реализации федеральных проектов.

«Я искренне рада этому назначению. Поскольку Григорий не просто мой земляк, уроженец Ставрополья. Это человек, с которым мы вместе делали первые шаги в молодежке. Я как руководитель управления молодежной политики, а Григорий, будучи тогда еще студентом, как член первой городской молодежной палаты, которую мы тогда создавали», — написала она.

По ее мнению, Росмолодежь приобрела руководителя, который справится с задачами, стоящими в сфере молодежной политики, продолжит ранее начатые проекты, а также запустит новые.

Военкор Юрий Подоляка в своем Telegram-канале отметил, что назначение Гурова является повышением.

«Руководство страны считает, что он справился и открывает перед ним более широкие возможности для службы Отечеству», — сказал он.

Подоляка подчеркнул, что сегодня воспитанию молодежи, особенно в вопросах патриотического воспитания, в России уделяется очень большое значение. Говоря о назначении Орлова, он выразил надежду, что он сумеет проявить себя и на новом месте.

В свою очередь, военкор Александр Сладков отметил, что имена Гурова и Орлова стали главными в стране в вопросах воспитания детей и молодежи.

«Эти процессы не безымянные, есть конкретные ответственные. Дело важнейшие. Нам необходимо высочайшее качество тех, кому строить новую Россию, и защищать ее», — написал он.