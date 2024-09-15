Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета, вылетавшего из Петербурга

Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета, который вылетел из Санкт-Петербурга в Челябинск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, около 00:45 мск 15 сентября в полицию Колпинского района поступило сообщение о том, что неизвестные попытались ослепить пилотов Boeing-738. Однако взлет прошел штатно и в инциденте никто не пострадал.

Полиция разыскивает злоумышленников, говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в МВД.

В начале сентября в Москве сотрудники одной из авиакомпаний доложили об очередной попытке воспрепятствовать полету пассажирского самолета. По информации СМИ, 5 сентября пилоты самолета «ЮТэйр», следовавшего из Москвы в Тюмень, связались с диспетчерами и рассказали, что 25 километров восточнее столицы их пытались ослепить лазером зеленого цвета. Сотрудники авиакомпании отметили, что это не повлияло на безопасность полета.

Ранее пассажирский самолет более двух часов кружил над Тюменью из-за поломки двигателя.