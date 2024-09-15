Мошенники запугали пенсионера из Миасса и вынудили его перевести 10 млн рублей

В Миассе мошенники запугали пенсионера и заставили его передать им все накопления, мужчина лишился 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Челябинской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 72-летний житель Миасса, мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников. Неизвестные позвонили пожилому человеку и представились сотрудниками службы безопасности.

По телефону ему сообщили, что в бухгалтерии предприятия, где подрабатывал пенсионер, произошла утечка личных данных сотрудников, со счета россиянина якобы была предотвращена попытка перевода крупной суммы денег.

Звонивший утверждал, что получатель денежных средств связан с террористами и теперь потерпевший сам подозревается в пособничестве. Чтобы спасти накопления, злоумышленники убедили мужчину снять со счетов все средства и отправить на указанный ими счет. Мужчина выполнил требования преступников и отправил им 10 млн рублей.

Ранее в Бурятии женщина перевела «сотруднику ФСБ» 3,5 млн рублей.