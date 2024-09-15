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Медведь покалечил туриста-одиночку во время похода

Fox News: в Канаде турист выжил после нападения медведя

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Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

В канадской провинции Альберта медведь напал на туриста в отдаленной части перевала Кроуснест. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел 13 сентября на туристической тропе вблизи перевала Кроунсет, турист из Калгари в одиночку отправился в путешествие и подвергся нападению медведя.

Мужчина выжил, он смог подать сигнал бедствия спасателям. Сотрудники Королевской канадской конной полиции сумели отыскать пострадавшего, он был доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами. Подробности о его состоянии неизвестны. Специалисты предполагают, что на мужчину мог напасть гризли.

До этого сообщалось, что в Елизовском районе Камчатки несколько медведей напугали отдыхающих в санатории. Пять крупных хищников попали на записи камер видеонаблюдения, звери бродили вдоль установленных шлагбаумов на въезде. Предположительно, медведей заинтересовали термальные источники, немного погуляв в зарослях, звери скрылись в лесополосе.

Ранее байкер пережил встречу с агрессивным медведем во время поездки через лес в Новосибирской области.

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