Медведь покалечил туриста-одиночку во время похода

В канадской провинции Альберта медведь напал на туриста в отдаленной части перевала Кроуснест. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел 13 сентября на туристической тропе вблизи перевала Кроунсет, турист из Калгари в одиночку отправился в путешествие и подвергся нападению медведя.

Мужчина выжил, он смог подать сигнал бедствия спасателям. Сотрудники Королевской канадской конной полиции сумели отыскать пострадавшего, он был доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами. Подробности о его состоянии неизвестны. Специалисты предполагают, что на мужчину мог напасть гризли.

До этого сообщалось, что в Елизовском районе Камчатки несколько медведей напугали отдыхающих в санатории. Пять крупных хищников попали на записи камер видеонаблюдения, звери бродили вдоль установленных шлагбаумов на въезде. Предположительно, медведей заинтересовали термальные источники, немного погуляв в зарослях, звери скрылись в лесополосе.

Ранее байкер пережил встречу с агрессивным медведем во время поездки через лес в Новосибирской области.