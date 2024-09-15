Стало известно, откуда чаще всего мигранты переезжают в Россию

В Россию чаще всего переезжают мигранты из Таджикистана. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, эту страну происхождения указал 31% начавших жить в России мигрантов. После идут Киргизия (10%) и Украина (9%).

Чаще всего переехавший в Россию мигрант — это мужчина (55%), трудоспособный (76%), женат (51,4%) и со средним полным образованием (39,4%).

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Газете.Ru», что проблемы в сфере миграции происходят из-за приезжающих в Россию нелегалов. По ее словам, выходцы из СНГ, работающие по квотам от работодателей, проверяются в том числе на различные заболевания.

Депутат подчеркнула, что в то же время нелегалы «живут как попало» и не имеют доступа к системе здравоохранения, что создает проблемы. По мнению Бессараб, решать проблему с незаконной миграцией должны правоохранители.

Ранее в Госдуме анонсировали закон, запрещающий трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи.