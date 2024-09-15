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Следователи назвали возможные причины падения самолета в Алтайском крае

СК: самолет на Алтае мог упасть из-за неисправности или нарушения правил

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Телеграм-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

Названа предварительная версия падения самолета в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Следователи пока рассматривают версии технической неисправности или нарушением правил пилотирования. Для уточнения назначили экспертизы, которые помогут выявить детали.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рубцовском районе рядом с поселком Приозерный. По данным регионального управления МЧС, в результате падения пилот воздушного судна не выжил. Сейчас на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. В СК уточнили, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На текущий момент следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее у летевшего в Словакию самолета треснуло лобовое стекло.

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