Следователи назвали возможные причины падения самолета в Алтайском крае

Названа предварительная версия падения самолета в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Следователи пока рассматривают версии технической неисправности или нарушением правил пилотирования. Для уточнения назначили экспертизы, которые помогут выявить детали.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рубцовском районе рядом с поселком Приозерный. По данным регионального управления МЧС, в результате падения пилот воздушного судна не выжил. Сейчас на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. В СК уточнили, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На текущий момент следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее у летевшего в Словакию самолета треснуло лобовое стекло.